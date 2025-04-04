Карагандинские инженеры разработали уникальный AI-ассистент для специалистов в области 3D-печати — Ника. Этот инновационный продукт создан для того, чтобы помогать инженерам, дизайнерам и студентам эффективно решать задачи, связанные с 3D-моделированием и печатью, передаёт BaigeNews.kz.

Компания "KZ TRANSIT", основанная Данилом Ращупкиным в 2006 году, начала развивать новое направление в аддитивных технологиях три года назад. Именно в ходе работы над созданием промышленных деталей с использованием 3D-печати возникла идея разработки интеллектуального помощника для инженеров. Множество проблем, с которыми сталкиваются специалисты, таких как ошибки при срезании деталей, плохое качество принтера и неудачные эксперименты, подтолкнули команду к созданию решения, которое могло бы значительно сэкономить время.

Так родился AI-ассистент Ника, который выполняет следующие функции:

Консультирует по 3D-моделированию и печати;

Подбирает материалы и оборудование под задачи пользователя;

Дает рекомендации по сборке, калибровке и ремонту принтера;

Помогает в работе с программным обеспечением (от Blender и SolidWorks до Cura и Fusion 360);

Консультирует по продвижению готовых продуктов.

Ника работает круглосуточно, поддерживает все языки мира и адаптируется под уровень пользователя. Это не просто чат-бот, а полноценная инженерная экспертиза, доступная в один клик.

С момента запуска Ника уже помогла десяткам инженеров, дизайнеров и студентов. Один из пользователей, 23-летний инженер из Алматы Артём, был впечатлен возможностями Ники. Он использовал её рекомендации для создания точной шестерни в SolidWorks, выбора подходящего 3D-принтера и решения проблем с принтером.

"Без Ники мне бы пришлось тратить недели на поиски информации и пробовать различные методы. А тут всё по делу, как если бы рядом был опытный коллега", — делится Артём.

Команда разработчиков уверена, что Ника — это лишь начало. В будущем они планируют расширить функционал платформы Teleport3D и добавить новые возможности для пользователей, что позволит повысить эффективность работы специалистов по всему миру.