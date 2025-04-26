В Карагандинской области военнослужащие Национальной гвардии спасли детей из горящего дома, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии МВД РК, инцидент произошёл в посёлке Долинка. Асхат Байсеитов, Кыдырбай Ерлан, Вячеслав Кожахметов и Михаил Бубнов, по дороге на службу, заметили пожар в жилом доме. Не раздумывая, они бросились на помощь.

Военнослужащие эвакуировали троих детей и вынесли из дома 50-литровый газовый баллон, предотвращая угрозу взрыва.

"Когда увидели пожар, сразу ринулись туда. Дети плакали, в доме было трудно дышать, но мы знали: нельзя терять ни секунды. Для нас это не геройство — это наша обязанность. Мы присягали защищать людей и всегда должны оставаться верными этой клятве", — рассказали гвардейцы.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники пожарной службы. По данным ведомства, оперативные действия военнослужащих помогли предотвратить более серьёзные последствия.