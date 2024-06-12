Карагандинские фермеры заявили о проблемах с семенами пшеницы

Посевная кампания в стране практически завершилась. Всего засеяно около 19 миллионов гектаров площадей разными культурами. Казалось бы, аграрии должны вздохнуть с облегчением, однако ряд проблем и трудностей не дают им расслабиться. Одна из главных – закуп семян пшеницы. Аграрии не первый год пытаются привлечь внимание государства к тому, что основной поставщик семян - не отечественный производитель, и ежегодное удорожание для некоторых владельцев крестьянских хозяйств становится не посильным, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Почему сеем не отечественное?

Причин, почему фермеры отдают предпочтение семенам из других стран несколько. Как правило, большинство ссылаются на качество и перспективу хорошего урожая. И это несмотря на то, что специалисты в сфере селекции акцентируют внимание на том, что семена должны быть районированными, то есть адаптированными к тому или иному региону. Но как говорят владельцы посевных угодий, они не могут рисковать и сеять тот продукт, который слабее и может просто не дать ожидаемый урожай. Итог – доля использования сортов не отечественной селекции составляет в среднем более 40 процентов.

"В соседней России процесс выведения семян пшеницы инновационный, а значит окупаемый. В отличие от наших селекционеров, там чтобы улучшить урожайность стараются ежегодно обновлять сорта. Казахстанские же довольно слабые, а пшеницу сорта "Астана" продают уже почти 20 лет, хотя даже начинающему фермеру известно, что срок использования одного и того же сорта 10 лет. Кроме того, я уже неоднократно говорил, что не только в Карагандинском регионе, а по всей стране катастрофическая нехватка квалифицированных специалистов. Селекционеров у нас можно по пальцам пересчитать, да и то это, как правило, пенсионеры", - прокомментировал Игорь Жабяк, председатель Союза фермеров Карагандинской области"

Из опыта руководителей крупных агроформирований Карагандинского региона, известно, что отечественный продукт не устойчив к грибковым заболеваниям. И если они могут себе позволить приобрести семена высшей селекции, то мелким сельхозформированиям это просто не по карману. Плюс ценовая политика, которая несмотря на меры принимаемые правительством по сдерживанию цен, не приносит должных результатов. К примеру, осенью прошлого года средняя цена за тонну семян элитной пшеницы составляла 180 тысяч тенге, то в этом сезоне фермеры закупали ее уже по 250 тысяч тенге. Качество зерна еще одна причина, почему отечественные сельхозпроизводители отдают предпочтение импортным семенам.

Работаем по привычке

Эксперты говорят, что Россия и Беларусь на семеноводческом рынке действительно закрепили свои позиции и несмотря на попытки Минсельхоза Казахстана направить силы на производство и выведение "собственных" семян, выращенных и опробованных в местных лабораториях и опытных станциях значительно ситуацию не меняют. Один из фермеров региона отмечает, что сеет свои поля не ради выгоды, а скорее по привычке.

"Возможно, для крупных крестьянских хозяйств проблемы не настолько ощутимы, но небольшим сельхозпроизводителям с каждым годом все сложнее справляться. Начать хотя бы с зерна для посевной. Почему мы продолжаем приобретать импортные семена? Почему мы не конкурируем в этой сфере? Рискнуть и посеять отечественное зерно, у которого всхожесть слабая я не стану. Хотя логичнее и выгоднее было бы купить элиту казахстанского производства. Но мы ведь уже во время сбора урожая понимаем семена какой пшеницы показали хороший результат", - поделился владелец к/х, Айдос Ермагамбетов.

Фермеры Карагандинской области не одни, кто считает, что необходимо менять ситуацию и развивать собственное производство. В целом это проблема аграриев всей страны. Учитывая все расходы, российское зерно выходит дешевле на 20 процентов. Хотя, как говорят специалисты эту отрасль можно сделать перспективной и Казахстан мог бы занять нишу в своем регионе, а точнее обеспечивать мукой Центральную Азию.

В управлении сельского хозяйства Карагандинской области о проблемах сельчан знают. Но рапортуют руководству региона и министерству сельского хозяйства более оптимистично. По данным ведомства, в области на сегодняшний день работают более 13 тысяч сельхозформирований, а по итогам прошлого года в сферу АПК были привлечены инвестиции на 26,2 миллиарда тенге. По словам заместителя руководителя управления в области проблем с семенами нет, а причина, по которой фермеры массово покупали импортные семена в не урожайности прошлого года.

"Прошлый сезон был не благоприятным, мы собирали фактически мокрую пшеницу, которая не успевала высохнуть. Поэтому семена после дополнительной сушки были не пригодными. Но сказать, что у нас нет собственных сортов, нельзя. Наоборот, хочу обратить внимание, что лучше сеть местное адаптированное зерно, тем более, что наука развивается и мы хотим разнообразить сорта, - ответил Сырым Бошпанов, заместитель руководителя управление сельского хозяйства"

Также в ведомстве сказали, что по данным филиала АО "Аграрная кредитная корпорация" по Карагандинской области субъектам агропромышленного комплекса области выданы кредитные средства на сумму 8,181 млн. тенге.

Члены Союза фермеров Казахстана неоднократно обращали внимание Минсельхоза на необходимость развития науки и в целом принять комплекс мер.

"Прежде всего надо внедрить опыт пятилеток, намечать определенный план и достигнув его, двигаться дальше. Необходимо повышать интерес среди молодежи. Ведь не секрет, что в село ехать работать никто не хочет. Исключение составляют только выходцы из сел. Найти грамотного специалиста, который хотел бы реально работать невозможно. Нужно вкладывать средства в развитие науки. При достаточном финансировании наши ученые могли выправить ситуацию. Материально-техническая база устарела, нет современного оборудования. Почему в той же Беларуси отрасль сельского хозяйства на более высоком уровне, потому что они работают по старой советской школе и не надо ничего нового изобретать. У нас есть все возможности для того, чтобы заявить о себе, чтобы с нас брали пример, - подчеркнул Игорь Жабяк"

Прислушаются ли к чаяниям аграриев и предложениям общественников в министерстве сельского хозяйства, покажет время, а пока многие аграрии продолжают по привычке работать и развивать народное хозяйство в стране.

Отметим, что в стране сформирован необходимый объем семян в объеме 2,4 млн тонн. В том числе Продкорпорация выдала 45 тысяч тонн пшеницы под семена в виде товарного кредита на общую сумму 6,4 млрд тенге.