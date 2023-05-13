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Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана по плаванию
Воспитанница школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени А. Молдагуловой Темиртау Ксения Игнатова улучшила своё достижение и установила новый рекорд Казахстана по плаванию. На международном турнире Acropolis swim open в Афинах дистанцию в 200 метров на спине спортсменка преодолела за 2:12,91, передаёт BaigeNews.kz.
Почти месяц назад карагандинская пловчиха установила рекорд страны на чемпионате Казахстана, проплыв 200 м на спине с результатом 02:14,17. И вот показатель улучшен на международных соревнованиях Acropolis swim open. Ксения Игнатова на дистанции 200 метров на спине завоевала серебро и установила новый рекорд Казахстана – 2:12,91. Более того, она взяла ещё две бронзы в комплексном плавании на дистанциях 200 м и 100 м на спине.
Тренируют спортсменку Станислав Осинский и Николай Цвиркунов.
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