Карагандинская область наводит порядок после зимы
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В Карагандинской области объявлен двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке, передаёт BaigeNews.kz.
Глава региона Ермаганбет Булекпаев призвал всех жителей подключиться к этой работе, чтобы сделать свои дворы и улицы чистыми.
"После зимы надо заняться уборкой улиц. Объявляю двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. Все акимы городов и районов должны организовать мероприятия по уборке и очистке своих населённых пунктов. Привлекайте к этой работе жителей, волонтёров и представителей бизнеса – каждый должен внести вклад в поддержание чистоты на своих территориях", – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
Он отметил, что экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается и эту работу надо усиливать.
Аким области будет ездить по городам и районам, чтобы проверить лично, как на местах наводят порядок.
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