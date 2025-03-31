В Карагандинской области объявлен двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона Ермаганбет Булекпаев призвал всех жителей подключиться к этой работе, чтобы сделать свои дворы и улицы чистыми.

"После зимы надо заняться уборкой улиц. Объявляю двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий. Все акимы городов и районов должны организовать мероприятия по уборке и очистке своих населённых пунктов. Привлекайте к этой работе жителей, волонтёров и представителей бизнеса – каждый должен внести вклад в поддержание чистоты на своих территориях", – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

Он отметил, что экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается и эту работу надо усиливать.

Аким области будет ездить по городам и районам, чтобы проверить лично, как на местах наводят порядок.