Карагандинку наказали за избиение мужа

В Караганде Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям рассмотрел административное дело в отношении гражданки У. по факту причинения телесных повреждений своему мужу гр.Т., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"Установлено, что 21 апреля 2024 гр. У. около 00:10 в городе Караганде возле 2-го подъезда дома №13, расположенного в 23-м микрорайоне, в ходе конфликта нанесла телесные повреждения мужу Т., а именно, ударила камнем в область головы за то, что он пытался столкнуть с мопеда её несовершеннолетних детей, причинив ему лёгкий вред здоровью", - говоритс в сообщении.

В отношении У. возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73-1 КоАП "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и направлено в суд.

"Вина У. подтверждается материалами дела, исследованными в суде. Судом гр. У. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 73-1 КоАП и подвергута административному штрафу в размере 15 месячных расчетных показателей", - проинформировали в суде.

Постановление вступило в законную силу.