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Карагандинка заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией
36-летняя Надежда из Караганды заявила, что муж заставлял её заниматься проституцией. Она пыталась сбежать, но супруг угрожал и писал заявления в полицию. Пострадавшая тоже обращалась к стражам порядка, но уголовное дело закрыли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Женщина рассказала, что в прошлом году по Интернету познакомилась с мужчиной. Переехала вместе с маленьким сыном к нему жить. Официально вышла замуж.
"Чуть ли не на следующий день начал продавать. Угрожал ребёнком моим. А ребёнок был у его сестры в другой квартире. Я не могла выбраться. Он заставлял меня продаваться мужчинам. Звонил им, те приходили за 1000, за 2000, бывало на 500 тенге. Я унижалась перед ними…он забирал деньги", - рассказала Надежда.
Родных и близких у женщина нет, на руках лишь шестилетний сын. Несколько раз им удавалось бежать, однако муж писал заявление в полицию о пропаже, кроме того, обвинял её в краже денег, рассказывает женщина.
Испугавшись, что ребёнка отнимут у безработной, не имеющей жилья матери, она вернулась. Помощь и приют Надежда нашла в организации "Мир добра". Здесь отмечают, что случаев торговли людьми немало.
"Люди, которые оказываются жертвами торговли людьми, настолько уязвимы, правовая грамотность низкая, им приходится за свои ошибки платить. Он же ведет себя так. Он этим занимается, и он все законы просмотрел, все лазейки выявил. То есть он говорит, что она пошла сама, она говорит, что держали. Получается, что не доказано, кто есть кто", - сказала юрист, координатор проекта "Мир добра" Татьяна Абрамова.
В декабре прошлого года Надежда написала заявление в полицию. Стражи порядка начали расследование по статье "Вовлечение в занятие проституцией путём насилия, шантажа или обмана". Но доказательств вины супруга не нашли и дело закрыли, уточняют в прокуратуре.
"По результатам проведённого расследования органом уголовного преследования уголовное дело прекращено в связи с отсутствием достаточных доказательств в совершении преступления неким гражданином А., который является супругом потерпевшей. С принятым решением прокуратура области согласилась. От участников, в том числе потерпевшей, какие-либо жалобы о несогласии с принятым решением не поступали", - сказал помощник прокурора Карагандинской области Нурсултан Тамабаев.
Надежда заявила, бывший супруг продолжает её преследовать. Но сдаваться она не намерена. Карагандинка планирует писать заявление в Генеральную прокуратуру.
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