В Караганде 18-летняя девушка получила травму позвоночника в детском развлекательном центре, который недавно открылся, передает BaigeNews.kz.

ЧП произошло вечером 26 марта. По словам администрации центра, девушка пыталась выполнить сальто, несмотря на предупреждения инструкторов о запрете подобных прыжков. После падения она не смогла подняться, и на место происшествия прибыла скорая помощь.

Пострадавшую доставили в больницу имени Макажанова. Врачи провели обследование, состояние девушки стабильное, операция не требуется.

По данным из соцсетей, центр, сейчас пользуется огромной популярностью, и после инцидента обсуждения безопасности аттракционов развернулись в социальных сетях. Пользователи отмечают, что в подобных заведениях важно строго следовать правилам, чтобы избежать несчастных случаев.