Карагандинка обманула знакомых на 47 млн тенге
Возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники отдела полиции города Сарань Карагандинской области по подозрению в мошенничестве задержали 33-летнюю жительницу города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Злоумышленница, отличавшаяся общительностью, умела располагать к себе людей. У нее имелся широкий круг знакомых, с которыми женщина поддерживала доверительные отношения. И аферистка воспользовалась этим обстоятельством.
Под предлогом того, что возникли финансовые проблемы, женщина уговаривала знакомых оформить в финансовых учреждениях кредиты, которые она будет оплачивать сама. И люди шли ей на встречу, оформляя кредиты на значительные суммы.
Всего в мошенническую схему подозреваемой попало 15 потерпевших, которым она задолжала от 500 тысяч тенге до 18 миллионов тенге. Общая сумма ущерба составила 47 миллионов тенге.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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