Сотрудники отдела полиции города Сарань Карагандинской области по подозрению в мошенничестве задержали 33-летнюю жительницу города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленница, отличавшаяся общительностью, умела располагать к себе людей. У нее имелся широкий круг знакомых, с которыми женщина поддерживала доверительные отношения. И аферистка воспользовалась этим обстоятельством.

Под предлогом того, что возникли финансовые проблемы, женщина уговаривала знакомых оформить в финансовых учреждениях кредиты, которые она будет оплачивать сама. И люди шли ей на встречу, оформляя кредиты на значительные суммы.

Всего в мошенническую схему подозреваемой попало 15 потерпевших, которым она задолжала от 500 тысяч тенге до 18 миллионов тенге. Общая сумма ущерба составила 47 миллионов тенге.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.



