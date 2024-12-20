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Карагандинка обманула знакомых на 47 млн тенге

Возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 13:27
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 13:27
Сегодня, 13:27
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Фото: polisia.kz

Сотрудники отдела полиции города Сарань Карагандинской области по подозрению в мошенничестве задержали 33-летнюю жительницу города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленница, отличавшаяся общительностью, умела располагать к себе людей. У нее имелся широкий круг знакомых, с которыми женщина поддерживала доверительные отношения. И аферистка воспользовалась этим обстоятельством.

Под предлогом того, что возникли финансовые проблемы, женщина уговаривала знакомых оформить в финансовых учреждениях кредиты, которые она будет оплачивать сама. И люди шли ей на встречу, оформляя кредиты на значительные суммы.

Всего в мошенническую схему подозреваемой попало 15 потерпевших, которым она задолжала от 500 тысяч тенге до 18 миллионов тенге. Общая сумма ущерба составила 47 миллионов тенге.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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