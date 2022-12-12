Карагандинец угрожал самосожжением у здания департамента полиции

Акцию протеста устроил у здания департамента полиции Карагандинской области представитель общества инвалидов "Жан Дос". Мужчина, вооружившись канистрой с горючим и газовой горелкой, вышел на проезжую часть и угрожал устроить самосожжение, передаёт BaigeNews.kz.

Между деревьев напротив окон ДП он предварительно растянул плакат со словами: "Полковник Байдженов, верни деньги инвалидам".

Движение транспорта по улице Ерубаева пришлось временно перекрыть. Стражи порядка вынесли из здания огнетушитель, чтобы в экстренном случае спасти человека.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

"12 декабря напротив ДП Карагандинской области житель Караганды, держа газовую горелку у канистры с горючим, угрожал совершить самосожжение. В переговоры с ним вступил один из заместителей начальника ДП. На требования прекратить противоправные действия мужчина отреагировал агрессивно, создавая своими действиями опасность для окружающих. Для предотвращения причинения вреда себе и окружающим карагандинца задержали и доставили в полицию", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции пояснили, что требованием гражданина было решить спор по гражданскому делу, находящемуся на рассмотрении в суде.

В феврале общественное объединение "Жан Дос" выиграло тендер на замену ограждений территорий отделов полиции Караганды. Заказчик посчитал, что работы выполнены некачественно и потребовал исправить недоделки.

"Несоответствие подтвердили специалисты ДП области в присутствии представителя ОО "Жан Дос", проверив объекты, где проходили ремонтные работы. По данному факту юридический отдел ДП области подал иск в суд, который обязал ответчика устранить все недостатки до 30 ноября. Однако ответчиком недостатки не были устранены. В связи с чем 6 декабря на портале электронных государственных закупок с поставщиком ОО "Жан Дос" на основании нарушений ограничений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 4 статьи 12 Закона "О государственных закупках", в одностороннем порядке расторгнут договор. Причиной является неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом своих обязательств по заключённым договорам о государственных закупках. Материалы по не выполненным работам находятся в суде на рассмотрении, заседание которого по делу назначено на 14 декабря", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.