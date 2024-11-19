Карагандинец скончался в машине скорой помощи из-за отравления угарным газом
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В Караганде в пятиэтажке 12-го микрорайона произошел пожар, который охватил мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Ситуацию осложняло сильное задымление, создававшее серьезную угрозу для жителей дома. Благодаря слаженным действиям сотрудников ДЧС по лестничному маршу эвакуировано 12 человек, среди которых было 5 детей", - сообщили в МЧС.
Кроме того, трое жителей, находившихся в горящей квартире, были вынесены на свежий воздух с использованием спасательных колпаков.
"Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Еще один пострадавший был госпитализирован, а третий отпущен после осмотра", - говорится в сообщении.
Причины возникновения пожара выясняются.
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