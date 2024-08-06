Карагандинец прошёл пешком 1111 километров от Анкары до Батуми

Карагандинец Асхат Қажытай прошёл 1111 километров пешком от Анкары до Батуми, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Асхат Қажытай – пеший гид, посол мира, автор проекта "Әлемді жаяу аралаймын" ("Обойду весь мир пешком"), тревел-блогер, Сейчас он пишет мотивационную книгу о своих путешествиях на казахском и английском языках под названием "Жаяудың жазбасы" ("Записи пешего человека"). Презентация запланирована на октябрь – ноябрь.

И это не первое его масштабное путешествие. В 2021 году он за 7 дней прошёл 333 километра до Аксорана (1565 м) – самой высокой отметки Карагандинской области. В том же году преодолел 777 километров до вершины Аулиетау (1131 м) в Улытау, где получил травму правого колена. И по совету медиков отложил ещё один свой проект – "Турция – Туркестан 5555 километров".

За два года без активных спортивных нагрузок его вес значительно увеличился. Тем не менее он начал готовиться к пешему ультрамарафону по Европе. В планах было летом этого года посетить чемпионат Европы по футболу в Германии и побывать в Париже, который принимает Олимпийские игры.

"Я начал корректировать свою физическую форму. Похудел с 120 до 88 килограммов. Когда пришло время, решил отправиться в ультрамарафон между Мюнхеном и Парижем", – рассказал Асхат Қажытай.

К нему он готовился физически и психологически в течение года. Получил визу для въезда в Европу, 7 июля вылетел из Астаны во Франкфурт, а затем в Мадрид.

В испанской столице акклиматизировался к европейской погоде, прошёл 33 километра до знаменитого стадиона Сантьяго Бернабеу, домашней арены футбольного клуба "Реал Мадрид".

"Из Мадрида должен был лететь в Мюнхен. Мой билет был по маршруту Мадрид – Измир – Мюнхен. Но произошёл форс-мажор. Мне сказали, что, когда покупал билеты, произошла ошибка: не была учтена визовая ситуация. Я это узнал только тогда, когда приземлился в Измире и не смог улететь в Мюнхен. У меня был куплен билет на футбольный матч между Францией и Испанией в Мюнхене. Но планы пришлось изменить, и я отправился по маршруту Анкара – Батуми", – делится ультрамарафонец.

Всего путешествие длилось 24 дня. Асхат Қажытай прошёл более 20 больших и малых городов Турции.

В городе Трабзон посетил памятник Абаю. Измерял пройденное расстояние с помощью часов Garmin и публиковал свой ежедневный маршрут в соцсетях.