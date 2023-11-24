Карагандинец проиграл на ставках, заработанные обманным путём более 86 млн тенге

Более 86 млн тенге выманил аферист у жителей Караганды и проиграл их, делая ставки в букмекерской конторе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, 23-летний юрист одной из организаций Караганды, представившись индивидуальным предпринимателем, распространял информацию о выгодных тендерах по закупке компьютерного оборудования. Он сделал заманчивое предложение предпринимательнице, гарантируя значительную прибыль. Но с условием, что денежные средства необходимо перечислить на его банковский счет. После чего, жительница Караганды перевела на банковский счёт мужчине 41 млн 500 тысяч тенге. Получив деньги, мужчина скрылся.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность афериста. Им оказался 23-летний юрист одной из организаций Караганды. Он полностью признал свою вину, пояснив, что ввел потерпевшую в заблуждение. Денежные средства, полученные преступным способом, подозреваемый использовал, делая ставки в букмекерской конторе", – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК “Мошенничество, совершенное в особо крупном размере” полицейские установили причастность подозреваемого к 12 аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составила 86 млн 400 тысяч тенге.