Карагандинец получил приз за лучшую мужскую роль на кинофестивале в Турции

Актёр карагандинского областного академического казахского драмтеатра имени Сакена Сейфуллина Кайрат Кемалов стал победителем международного кинофестиваля тюркского мира "Коркыт Ата". В конкурсе игровых фильмов ему вручили приз за лучшую мужскую роль, передаёт BaigeNews.kz.

Кинофестиваль прошёл в городе Бурса (Турция). Он собрал кинематографистов и деятелей культуры тюркских стран и народов из Турции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Казахстанские кинодеятели удостоились трёх наград. В их числе известный артист театра и кино Кайрат Кемалов. Заслуженный деятель Казахстана победил в номинации "Лучшая мужская роль" за образ, воплощённый в художественном фильме "Ақ боз үй" ("Одинокая юрта").

Фильм снят студией Asau Art Films в прошлом году. Это экранизация одноимённого романа известного казахстанского писателя Смагула Елубая. Кинокартина рассказывает реальную историю об испытаниях, выпавших на долю жителей казахского аула в 30-х годах прошлого века.

Режиссёр Бегарс Елубай посвятил фильм 100-летию голодомора в Казахстане. Кайрат Кемалов сыграл роль бия Пахраддина.

"Моей первой большой ролью в кино была роль Керея в фильме "Казахское ханство". Писатель Смагул Елубай, создавший сценарий к этому фильму, пригласил меня на главную роль в "Ақ боз үй". Это фильм про сложные годы, о геноциде и голоде. Съёмки шли в Мангистау. Два месяца снимали на песке в 60-градусную жару. Было сложно, но интересно. Награда для меня стала полнейшим сюрпризом", – признался Кайрат Кемалов.