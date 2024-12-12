Карагандинская полиция раскрыла хищение 14 млн тенге, выманенных у предпринимателя под предлогом займа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В полицию обратился 40-летний руководитель одной из торговых организаций с заявлением о хищении 14 млн тенге. Он просил привлечь к уголовной ответственности человека, который его обманул. Полицейские установили, что потерпевший плохо знал подозреваемого — знал лишь его имя. Злоумышленник попросил занять у заявителя 1,7 млн тенге, уверив, что вернет всю сумму через пару дней. Потерпевший согласился, а в качестве залога заёмщик оставил свой автомобиль", - говорится в сообщении.

На следующий день руководитель вышеназванной организации, используя этот автомобиль, приехал на работу, предварительно сняв наличные в размере 14 млн тенге для перевода на банковский счёт. Через некоторое время к нему подошёл заёмщик и попросил открыть машину, объяснив, что забыл в салоне ноутбук.

"Потерпевший выполнил его просьбу и ушёл по своим делам. Однако, когда он вышел на улицу, то обнаружил исчезновение автомобиля с 14 млн тенге. Мужчина попытался связаться со злоумышленником, но тот отключил мобильный. Полицейские задержали подозреваемого — 35-летнего жителя Алматинской области. Он дал признательные показания, объяснив, что регулярно играл на ставках в букмекерских конторах, и его ставки оказались неудачными", - проинформировали в полиции.

Чтобы покрыть накопившиеся долги, он занял у потерпевшего 1,7 млн тенге, рассчитывая на большой выигрыш. Но и на этот раз удача отвернулась от него. Чтобы вернуть оставленный в залог автомобиль, злоумышленник провернул комбинацию с якобы забытым в салоне ноутбуком. Впоследствии, скрывшись с места происшествия, он обнаружил 14 млн тенге, принадлежащие потерпевшему. И вновь стал делать ставки, потратив все денежные средства.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленники похитили предназначенные для детей-инвалидов деньги в Кокшетау.