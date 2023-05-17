Карагандинец обнаружил в своём огороде артиллерийский снаряд, сажая картошку

Фото: ekaraganda.kz

Житель посёлка имени Габидена Мустафина обнаружил старый артиллерийский снаряд, когда высаживал картошку в своём огороде. Чтобы его достать и обезвредить на участок вызвали сапёров спецподразделения "Арлан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz. О необычной находке сообщил сосед дачника.

Фото ekaraganda.kz

Обнаруживший находку 56-летний мужчина пояснил, что решил подготовить огород к весенним работам. Он пригласил тракториста для расчистки участка от мусора. Когда сельчанин начал ровнять землю лопатой, то наткнулся на предмет, который посчитал отвалившимся "зубом" ковша экскаватора. Мужчина поднял его и отбросил в сторону. Потом он предложил соседу забрать находку и сдать на металлолом. Последний стал очищать предмет от ржавчины и обнаружил, что он внешне напоминает артиллерийский снаряд, о чем тут же сообщил в полицию.

"Сотрудники полиции сразу оцепили территорию, на которой находился взрывоопасный предмет, а также эвакуировали всех жителей, проживающих вблизи места происшествия. Сапёры специального подразделения "Арлан" департамента полиции области установили, что данный предмет является 125-миллиметровым снарядом. С соблюдением всех мер предосторожности боеприпас вывезли в карьер и уничтожили", - говорится в сообщении.

Откуда мог взяться старый снаряд в огороде местного жителя, сейчас выясняет полиция.