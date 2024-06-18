Карагандинец купил своей девушке букет цветов на фальшивые деньги

В Караганде сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего мужчину, расплатившегося за товары и услуги сувенирными купюрами номиналом 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Аферист, пользуясь тем, что внимательность продавца одного из круглосуточных цветочных магазинов к концу смены притупилась, приобрел у него цветы за фальшивую наличность. Как впоследствии он объяснил, букет предназначался его девушке”, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.