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Карагандинец купил своей девушке букет цветов на фальшивые деньги

Сегодня, 15:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: baigenews.kz

В Караганде сотрудники криминальной полиции задержали 23-летнего мужчину, расплатившегося за товары и услуги сувенирными купюрами номиналом 20 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

“Аферист, пользуясь тем, что внимательность продавца одного из круглосуточных цветочных магазинов к концу смены притупилась, приобрел у него цветы за фальшивую наличность. Как впоследствии он объяснил, букет предназначался его девушке”, - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

“На этом злоумышленник не остановился. Вскоре он плотно позавтракал в рядом расположенной столовой, где 20-тысячную сувенирную купюру разменял на полновесные тенге”, - сообщили в полиции.

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