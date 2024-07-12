Карагандинец купил мороженое и попал под следствие
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Аферист расплачивался сувенирными купюрами в магазинах Караганды, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения.
Сотрудники следственно-оперативной группы Михайловского отдела полиции УП города Караганды задержали подозреваемого в мошенничестве 52-летнего мужчину. Аферист, находясь в одном из парков города, в двух киосках приобрел мороженое. При этом во всех случаях расплачивался сувенирными купюрами номиналом в 10 тысяч тенге. Подобный трюк он провернул в цветочном магазине, где приобрел букет. Общая сумма ущерба составила 30 тысяч тенге.
Личность злоумышленника установили благодаря видеокамерам, установленным у торговых точек. Задержанный дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.
Возбуждено уголовное дело проводится расследование.
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