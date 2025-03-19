37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл вентиль подачи газа, отказался открывать двери своей квартиры и угрожал соседям взрывом, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел 18 марта. Около 14:00 на пульт 102 поступило сообщение о том, что горожанин угрожает жизни своих соседей в многоэтажном доме по улице Гапеева.

На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Сотрудники ДЧС оперативно перекрыли общий газ, а из здания эвакуировали 38 человек.

"Сотрудники полиции вскрыли дверь, после чего мужчина был задержан и помещён в психоневрологический диспансер", - прокомментировали в ДП региона.

Благодаря слаженным действиям оперативных служб удалось предотвратить возможные последствия и обеспечить безопасность жителей.