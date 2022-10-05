Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев

Президент Казахстана в ходе рабочей поездки встречается с общественностью Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент отметил развитие системы медицинского образования как одну из основных задач.

"Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров. Профильное министерство предложило проект создания при университетах 5 больниц. Одна из них будет построена в Караганде.

Строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе".