open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев
Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев Сегодня, 11:46
79

Караганда должна стать более комфортным для проживания городом - Токаев

Президент Казахстана в ходе рабочей поездки встречается с общественностью Карагандинской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Президент отметил  развитие системы медицинского образования как  одну из основных задач.

"Карагандинский медицинский университет готовит квалифицированных специалистов для всей страны. Это учебное заведение можно назвать кузницей медицинских кадров. Профильное министерство предложило проект создания при университетах 5 больниц. Одна из них будет построена в Караганде.

Строительство университетской клиники следует начать в следующем году. Она должна быть оснащена современным оборудованием. Уверен, что клиника придаст новый импульс развитию медицинской науки и внедрению новых технологий в этом регионе".

Но Караганде требуется модернизация:

"Город активно развивается. Здесь идет интенсивное строительство жилья, объектов социально-культурного назначения, коммерческих площадей. Для дальнейшего устойчивого развития Караганде требуются дополнительные теплоисточники.

В этой связи поручаю правительству выделить необходимые средства на завершение строительства третьего тепловывода города Караганды. Мне известно, что карагандинцы выступают против возведения в черте города нового золоотвала для местной ТЭЦ. Считаю, что возмущение жителей вполне обоснованно. Поэтому акимату области следует реализовать этот проект с учетом мнения общественности", отметил глава государства.

Мнение общественности в развитии областного центра должно стать решающим:

"Караганда как индустриальный локомотив страны, один из ведущих научно-образовательных и культурных центров Казахстана должна стать более комфортным для проживания городом. Существующий с 2007 года генеральный план развития города устарел. Его необходимо комплексно обновить с учетом передовых разработок урбанистов и мнения общественности. В целом, устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений"

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #развитие региона #Караганда
Журналист
Сегодня, 11:46
79
Поделитесь:
Наверх