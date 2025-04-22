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"Карачаганак петролиум оперейтинг" оштрафовали почти на 740 млн тенге

Штраф уже полностью уплачен.

Сегодня, 11:21
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"Карачаганак петролиум оперейтинг" оштрафовали почти на 740 млн тенге Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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В Западно-Казахстанской области выявлены серьезные экологические нарушения со стороны компании Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В. (КПО), передаёт BaigeNews.kz. Специализированная природоохранная прокуратура установила факты сверхнормативных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду - в объеме 264 тонн.

Нарушения зафиксированы в рамках надзорных мероприятий, проведённых в отношении деятельности компании. В результате КПО была привлечена к административной ответственности по статье 328 Кодекса об административных правонарушениях РК - "Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду".

По итогам разбирательства с компании взыскан штраф в размере 739 568 808 тенге, который уже полностью уплачен.

По данным прокуратуры, подобные меры направлены на ужесточение контроля за соблюдением экологических стандартов и снижение негативного воздействия промышленных гигантов на природу.

Ранее сообщалось, что чиновников ждут штрафы и ответственность за срыв отопительного сезона в Казахстане.

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