Капуста, лук и картофель: как обстоят дела с ценами на овощи в Казахстане

Цены на социально значимые продукты питания обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"На прошедшей неделе средний индекс цен на СЗПТ оставался стабильным. Эта динамика сохраняется уже третью неделю подряд. Таким образом, рост цен на социальные значимые продукты с начала года и по 14 мая остается на уровне 0,3%. За неделю средняя цена на капусту по стране снизилась на 3,6%, но сохраняется небольшой рост цен на морковь, картофель и лук. В Туркестанской области продолжается сбор первого урожая капусты, с поля ее продают от 20 тенге за кг. Как отметила на совещании первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, со стороны других регионов спрос на свежий урожай очень низкий. При этом средневзвешенная цена на этот овощ на прилавках составляет 154 тенге за кг", — говорится в сообщении.

Министерство торговли и интеграции обратилось к регионам с требованием проработать вопрос закупки свежего овоща из Туркестанской области.

На выходных уже начинаются поставки первых партий импортного молодого лука из Узбекистана. Ценовой диапазон на узбекский овощ составляет 62-71 тенге за кг. Согласно контрактам, первые партии уйдут в ЗКО, Костанай и Кызылорду. В целом заявки на поставку нового импортного урожая пока подали всего 10 регионов.