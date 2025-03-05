В Жезказгане состоялась торжественная церемония закладки капсулы, символизирующая начало строительства новой парогазовой установки мощностью 75 МВт на ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", передаёт BaigeNews.kz.

Проект имеет важное значение в развитии энергетической инфраструктуры региона.

В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, представители местных органов власти и руководство ТОО "Корпорация Казахмыс".

"Парогазовая установка на природном газе значительно повысит эффективность производства электроэнергии, снизит выбросы вредных веществ в атмосферу и создаст новые рабочие места. Проект направлен на модернизацию энергетической системы региона и содействие устойчивому развитию промышленности", - отметили в Минэнерго.