Капсулу под строительство новой парогазовой установки заложили в Жезгазгане
Новая установка снизит выбросы вредных веществ в атмосферу.
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В Жезказгане состоялась торжественная церемония закладки капсулы, символизирующая начало строительства новой парогазовой установки мощностью 75 МВт на ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy", передаёт BaigeNews.kz.
Проект имеет важное значение в развитии энергетической инфраструктуры региона.
В мероприятии приняли участие вице-министр энергетики Сунгат Есимханов, представители местных органов власти и руководство ТОО "Корпорация Казахмыс".
"Парогазовая установка на природном газе значительно повысит эффективность производства электроэнергии, снизит выбросы вредных веществ в атмосферу и создаст новые рабочие места. Проект направлен на модернизацию энергетической системы региона и содействие устойчивому развитию промышленности", - отметили в Минэнерго.
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