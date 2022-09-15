Капсулу нового парка заложили лидеры мировых религий в Нур-Султане

Фото: Александра Куприенко

Лидеры мировых и традиционных религий заложили капсулу нового парка в Нур-Султане. Он получил название парка Мира и Согласия и будет реализован вдоль русла реки Есиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Высаживали деревья делегаты VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, председатель сената парламента Маулен Ашимбаев, аким столицы Алтай Кульгинов, , волонтёры и горожане.

Фото Александра Куприенко

Главной идеей проекта, как подчеркнули в Центре урбанистики, является монумент "Древо жизни". Данное сооружение будет выполнено в форме купола, в центре которого расположено лиственное дерево – дуб. Дерево будет окружено спиралью и уступчивым фонтаном – водной гладью.

Фото Александра Куприенко

Сегодня вокруг монумента "Древо жизни" высадили более 60 лиственных деревьев – согласно количеству глав делегаций VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Фото Александра Куприенко

"Создание концептуальной природно-рекреационной зоны приурочено к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий. Концепция парка символизируют сотрудничество, дружбу и единство между разными конфессиями и национальностями в Казахстане. Согласно задумке, вода и древо жизни, уходящее корнями вглубь веков, олицетворяют собой общечеловеческую ценность самого воплощения жизни на Земле. Инсталляция тем самым выступает в качестве призыва к согласию, миру и дружбе между всеми людьми на планете, независимо от их вероисповедания. Купол строения символизирует мир под одним небом. Он будет иметь четыре входные зоны, олицетворяющие четыре стороны света – Юг, Север, Запад, Восток", - сказал руководитель Центра урбанистики акимата столицы Елнар Базыкен.

На стены купола нанесут изображения, демонстрирующие создание Мира, события из истории Казахстана, а также знаменитые древние наскальные рисунки – петроглифы, обнаруженные на территории нашей страны, как послание современному поколению. Спираль вокруг дерева соединит небо (купол) и землю (водную гладь), тем самым передавая мысль о тонкости и хрупкости мира.

Фото Александра Куприенко

"Сегодня было замечательное мероприятие. Мы не только посадили деревья, а заложили капсулу нового парка, где будет собираться не одно поколение. В Казахстане проживают представители разных религий в единстве и мире, выражаю благодарность за теплый приём", - сказал председатель Главного управления по делам ислама и вакуфов ОАЭ Мухаммед Матар Салим аль-Кааби.

Фото Александра Куприенко

Окончание строительства парка и его ввод в эксплуатацию запланированы на 2023 год.