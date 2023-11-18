Капитан сборной Словении выступил с мотивирующей речью перед матчем с Казахстаном

Защитник сборной Словении Эрик Янжа высказался о предстоящем важном матче с Казахстаном и процитировал капитана словенской команды, вратаря Яна Облака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Наш капитан, Ян Облак, после игры сказал, что мы должны позитивно смотреть вперед. Никакого негатива нет, и для этого нет никаких причин. Мы находимся в том положении, которое хотели, всё зависит от нас. В понедельник будет наша игра, и мы должны показать всё, что умеем. В понедельник мы выложимся на 120 процентов, мы будем идти вперед, чтобы победить и пройти квалификацию на Евро. К тому же мы сыграем дома, где еще ни разу не проигрывали", — сказал Янжа.

Матч Словения — Казахстан состоится в ночь с 20 на 21 ноября в Любляне. В этой игре определится второй обладатель путевки на чемпионат Европы-2024 по футболу. Ранее участие на Евро-2024 из группы Н себе гарантировала сборная Дании. У Словении на данный момент — 19 очков, у Казахстана — 18 очков.

Напомним, в нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана уже одержала шесть побед в девяти матчах. Накануне Казахстан выиграл важный для себя матч отбора на Евро-2024. Игра против команды из Сан-Марино прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счётом 3:1. Игру посетили 30 100 зрителей.