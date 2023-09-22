Капитан сборной Казахстана по футболу претендует на приз за лучший гол года от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) выдвинула капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена на приз за лучший гол года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Тагыберген попал в номинацию имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

В марте капитан казахстанской сборной забил мяч в ворота команды Дании в матче отбора на чемпионат Европы-2024. Благодаря этому казахстанцы сравняли счёт, а потом одержали победу - 3:2.

Голосование на лучший гол открыто на сайте FIFA.

В топ-10 также попали голы Альваро Барреаля ("Цинциннати"), Линды Кайседо (женская сборная Колумбии), Хулио Энсисо ("Брайтон"), Сон Джин Канг (сборная Южной Кореи), Сэм Керр (женская сборная Австралии), Брайана Лосано ("Атлас"), Гильерме Мадруги ("Сантос"), Ивана Моранте ("Ибица"), Нуну Сантуша ("Спортинг") и Беатрис Занератто (женская сборная Бразилии).