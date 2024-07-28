Капитан сборной Казахстана по боксу потерпел поражение в 1/16 финала на Олимпиаде
Сегодня, 19:21
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Сегодня, 19:21Сегодня, 19:21
121Фото: Olympic.kz
Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В 1/16 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш из Иордании.
Первый раунд получился довольно близким. Асланбек выиграл его со счетом 3-2. Повторилась ситуация и во второй трёхминутке. И очень многое зависело от третьего раунда. Шымбергенов в итоге не смог довести дело до победы. Соперник выиграл раздельным решением судей.
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