Капитан сборной Казахстана по боксу потерпел поражение в 1/16 финала на Олимпиаде

Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В 1/16 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш из Иордании.

Первый раунд получился довольно близким. Асланбек выиграл его со счетом 3-2. Повторилась ситуация и во второй трёхминутке. И очень многое зависело от третьего раунда. Шымбергенов в итоге не смог довести дело до победы. Соперник выиграл раздельным решением судей.