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Капитан сборной Казахстана по боксу потерпел поражение в 1/16 финала на Олимпиаде

Сегодня, 19:21
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Olympic.kz Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
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Фото: Olympic.kz

Капитан команды Казахстана по боксу Асланбек Шымбергенов уступил в своем стартовом поединке на Олимпиаде-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В 1/16 финала весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял Зейяд Ишаиш из Иордании.

Первый раунд получился довольно близким. Асланбек выиграл его со счетом 3-2. Повторилась ситуация и во второй трёхминутке. И очень многое зависело от третьего раунда. Шымбергенов в итоге не смог довести дело до победы. Соперник выиграл раздельным решением судей.

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