Капитан сборной Казахстана по боксу добыл второе золото на чемпионате Азии

Фото: kfb.kz

Второе мужское золото принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

В финале чемпионата Азии в весе до 71 килограмма капитан сборной Казахстана победил хозяина ринга Зеяда Ишаиша.

Поединок раздельным решением судей завершился со счётом 3:2.

В первом раунде иорданцу отсчитали нокдаун, но в третьем судья сняла балл с Шымбергенова за нарушение правил.

29-летний Асланбек впервые в карьере взял медаль чемпионата Азии. Его лучшим достижением до сегодняшнего дня было серебро Азиады-2018.

Кроме того, в копилке сборной появились ещё две серебряных медали. В финале чемпионата Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов уступил тайцу Бунжонгу Синсири, а Нурканат Райыс в весе 75 кг проиграл Саиджамшиду Жафарову из Узбекистана. Оба казахстанца стали серебряными призёрами.

Напомним, первое мужское золото Казахстану принёс 19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов. Помимо этого у казахстанских боксёров ещё три серебра: у Сакена Бибосынова, Сабырхана Махмуда и Серика Темиржанова.

Женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.