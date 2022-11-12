Лента новостей
- Креативная инклюзивность: фестиваль "Арман асулары" прошёл в столице 19:37 134
- Память полицейского, закрывшего телом гранату, увековечили в Петропавловске 19:34 122
- Капитан сборной Казахстана по боксу добыл второе золото на чемпионате Азии 19:05 261
- Водители и кондукторы автопарка грозятся не выйти на работу в Уральске 18:32 201
- 19-летний боксёр принес Казахстану первое мужское золото чемпионата Азии 17:59 501
- Готовность к выборам: члены ЦИК посетили четыре региона Казахстана 17:33 192
- Лжетеррорист заставил спецслужбы искать бомбу в школах Петропавловска 16:57 340
- Энергетики, радиация от телефона, БАДы. О факторах риска бесплодия рассказали врачи 16:38 300
- Чтобы вирусы не утекали из лабораторий: проектом казахстанских студентов заинтересовались в ФБР 16:05 477
- Погиб четырёхлетний ребёнок: пьяный водитель задержан в Талдыкоргане 15:39 491
- Найден тайник с украденным во время январских событий оружием 15:11 354
- Хлопок газовоздушной смеси произошёл на мини-рынке в Курчатове 14:59 302
- С отремонтированного причала нефтепровода КТК началась отгрузка нефти 14:51 333
- Как уберечься от пневмонии, напомнили в Минздраве 14:36 397
- Хотела прыгнуть с крыши пятиэтажки: полицейские спасли мать троих детей в Шымкенте 14:08 355
- Вовлечённые родители - какие они? Репортаж с международной фотовыставки 13:50 365
- Казахстанские авиадиспетчеры стали чемпионами мира по футболу 13:29 393
- Коронавирус обнаружили у 800 пассажиров круизного лайнера в Австралии — СМИ 13:05 351
- Узбекская двухчубая, фазан Свайно и индийские павлины: "птицепарк" с редкими породами завёл житель СКО 12:30 522
- Двое парней в столице избили прохожего и отняли у него 1400 долларов 12:09 540
- "Тоска зелёная" и редкие автобусы: что думают о Шахтинске местные жители. Фоторепортаж 11:30 358
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 10:58 1578
- Коронавирусом за сутки заразились 59 казахстанцев 10:05 313
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 09:39 1220
- Жителям трёх городов Казахстана не рекомендуют гулять 12 ноября 09:07 595
- Алимханулы оказался немного тяжелее Бентли 08:32 1011
- Многодетного астанчанина пытались через суд выселить из арендного госжилья 07:27 1284
- Новый пригородный маршрут автобуса запускают в Астане 06:53 8309
- Ипотеку в Казахстане чаще оформляют женщины 05:22 382
- Вторая по величине криптобиржа в мире FTX объявила о банкротстве 04:42 404
- В WhatsApp появится новая функция 03:29 693
- Четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП в Талдыкоргане 02:05 547
- За абсурдный приказ наказали директора станции скорой помощи в Караганде 01:37 858
- Рекордный объём денежных переводов из-за рубежа фиксируют в Казахстане 00:25 969
- “Важная политическая традиция” - глава КИСИ о теледебатах кандидатов в президенты 11.11.2022 392
- Шаг к развитию активной политкультуры – эксперт о теледебатах кандидатов в президенты РК 11.11.2022 348
- Банкам планируют разрешить разовый вывоз из Казахстана наличных рублей 11.11.2022 615
- Младенец умер во время сдачи анализов в Жамбылской области 11.11.2022 1944
- Кандидаты в президенты выступили с обращениями к избирателям 11.11.2022 430
- Более 700 пассажиров не могут вылететь из Шымкента 11.11.2022 560
- Кандидаты в президенты обменялись колкостями на теледебатах 11.11.2022 723
- Авария в Шахтинске: что происходит на шахтах АМТ? Видеорепортаж 11.11.2022 472
- Налог на замужество и трагедия на шахте: о чём спрашивали кандидатов в президенты казахстанцы 11.11.2022 553
- Дебаты-2022: кандидаты в президенты представили свои программы 11.11.2022 677
- Начались телевизионные дебаты кандидатов в президенты 11.11.2022 652
- Рабочие упали с высоты 14 этажа в Астане 11.11.2022 1032
- Более 83 миллионов пытались незаконно вывезти из Астаны 11.11.2022 6177
- Резерв молодых специалистов при Минздраве предлагают создать казахстанские эксперты 11.11.2022 608
- Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны 11.11.2022 653
- Алматинский ДКНБ взял шефство над детским домом "Жанұя" 11.11.2022 586
- Жайна Шекербекова стала чемпионкой Азии по боксу 11.11.2022 1994
- Невозможно представить развитие агропромышленности без вклада сельчанок - депутат 11.11.2022 676
- По факту смерти шестилетних близнецов в Рудном провели экспертизу 11.11.2022 1344
- Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки 11.11.2022 1050
- Программа "Самопознание" утратит силу - Минпросвещения 11.11.2022 690
- Три новых Boeing-787 приобрела Air Astana 11.11.2022 450
- Казахстанские студенты вошли в ТОП-30 на Международной олимпиаде по программированию 11.11.2022 751
- Замерзающего подростка нашли в Костанайской области 11.11.2022 1245
- Единое транспортное пространство хотят создать страны тюркского мира – эксперт 11.11.2022 624
- Рекорд: каждая третья компания, зарегистрированная в Казахстане в октябре, принадлежит иностранцам 11.11.2022 620
- Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы - соцопрос 11.11.2022 552
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил заявление президента на саммите ОТГ 11.11.2022 388
- Погода ухудшится в шести областях Казахстана 11.11.2022 6655
- Заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены 11.11.2022 6342
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 368
- Крупные дома-интернаты Казахстана ждёт глобальная трансформация 11.11.2022 417
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 448
- Как Казахстан бережёт энергию рассказали на Международном форуме 11.11.2022 444
- За мошенничество судят бывшего председателя суда Тараза 11.11.2022 504
- ДТП с автобусами в Алматы: арестован водитель 11.11.2022 584
- Торговля со странами Организацией Тюркских Государств станет легче 11.11.2022 410
- Дети из малообеспеченных семей получат квоты для поступления в лучшие школы Казахстана 11.11.2022 572
- "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на шесть миллионов тенге 11.11.2022 571
- Нацбанк предупредил о мошенниках, рекламирующих инвестиции в проект "Цифрового тенге" 11.11.2022 426
- Цены на мебель в Казахстане выросли на 25 процентов за год 11.11.2022 431
- Крупный пожар произошёл рядом с барахолкой в Алматы 11.11.2022 2219
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 686
- "Организация тюркских народов должна стать авторитетной площадкой" - президент РК 11.11.2022 444
- ІІ Тюркская универсиада пройдёт в Казахстане в 2023 году 11.11.2022 442
- Президент Казахстан предложил создать Центр цифровизации ОТГ на базе Astana Hub 11.11.2022 399
Капитан сборной Казахстана по боксу добыл второе золото на чемпионате Азии
Второе мужское золото принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.
В финале чемпионата Азии в весе до 71 килограмма капитан сборной Казахстана победил хозяина ринга Зеяда Ишаиша.
Поединок раздельным решением судей завершился со счётом 3:2.
В первом раунде иорданцу отсчитали нокдаун, но в третьем судья сняла балл с Шымбергенова за нарушение правил.
29-летний Асланбек впервые в карьере взял медаль чемпионата Азии. Его лучшим достижением до сегодняшнего дня было серебро Азиады-2018.
Кроме того, в копилке сборной появились ещё две серебряных медали. В финале чемпионата Дулат Бекбауов в весе до 67 килограммов уступил тайцу Бунжонгу Синсири, а Нурканат Райыс в весе 75 кг проиграл Саиджамшиду Жафарову из Узбекистана. Оба казахстанца стали серебряными призёрами.
Напомним, первое мужское золото Казахстану принёс 19-летний Санжар Ташкенбай в весе 48 килограммов. Помимо этого у казахстанских боксёров ещё три серебра: у Сакена Бибосынова, Сабырхана Махмуда и Серика Темиржанова.
Женская сборная Казахстана по боксу завершила чемпионат с тремя золотыми, одной серебряной и пятью бронзовыми медалями.
-
Trend news
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 10:58 1578
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 09:39 1220
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 1254
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 1451
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 8102
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 36874
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 1192
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 891
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 10549
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1821
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17851
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 3279
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2123
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3580
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7646
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5834
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1814
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9515
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1448
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1538
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 2255
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34080
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 2308
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3507
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2114
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3139
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3400
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 43052
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1852
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57890
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14137
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 17230
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2945
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2815
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3849
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3999
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 5305
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13114
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6449
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 89331
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5370
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4894
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13755
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7090
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3789
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4131
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33913
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4921
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6036
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12952
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12085
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8898
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301530
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9372
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8710
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25942
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9217
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8962
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16047
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11609
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 11351
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13068
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29505
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11102
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14813
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 22339
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12801
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 13316
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10177
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30279
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10270
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349567
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38781
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 11151
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11699
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17599
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10887
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50810
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15825
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13679
-
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 368
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 448
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 686
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 354
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 731
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 510
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 732
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 676
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 835
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 970
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 851
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 991
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1227
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1230
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1432
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1918
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2242
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1902
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2172
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2048
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2151
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2163
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1925
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2403
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2652
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2372
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20512
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2679
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2530
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2545
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7627
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3264
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13865
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12013
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12026
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12607
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11636
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15898
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12632
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14130
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15112
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14811
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12364
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12788
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29995
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13777
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16301
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12869
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14070
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14739
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15993
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14162
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16137
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15663
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16844
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16749
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33366
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17222
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18198
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17832
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18753
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18668
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27841
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18154
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25446
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36189
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19916
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 26413
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24625
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26438
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22518
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24031
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22331
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21981
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21939
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37634
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24014
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22090
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27232
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 26203