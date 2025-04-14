Капитан полиции осуждён за мошенничество в Атырау
Полицейский обещал "помощь" за 1,5 млн тенге.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау суд №2 вынес приговор в отношении капитана полиции, оперуполномоченного Управления криминальной полиции Х.Н., обвинённого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.2 п.3 ст.190 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.
Как установил суд, полицейский, пользуясь доверием и юридической неосведомлённостью граждан, похитил 1,5 млн тенге, убедив одного из фигурантов уголовного дела, что эти деньги якобы нужны для оплаты штрафа и "решения вопроса".
На момент совершения преступления Х.Н. знал, что один из граждан находится в уязвимом психологическом состоянии, и использовал это в своих интересах. Фактически средства ушли в карман сотрудника.
Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и полностью возместил ущерб.
Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил наказание в виде штрафа - 15 миллионов тенге, что составляет десятикратную сумму полученных денег.
Кроме того, Х.Н. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, а также в квазигосударственных структурах.
Также, в соответствии с решением суда, он лишён звания капитана полиции.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Землетрясение в Таджикистане разрушило 17 зданий
- Около 200 человек сможет бесплатно попасть на концерт Дженнифер Лопес в Астане
- В результате землетрясения в Таджикистане погиб трёхлетний ребёнок
- Разгрузка части дорог Астаны ждёт водителей уже в этом году
- Ночующий в Ламборджини американский путешественник заблудился в Уральске