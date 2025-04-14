В Атырау суд №2 вынес приговор в отношении капитана полиции, оперуполномоченного Управления криминальной полиции Х.Н., обвинённого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.2 п.3 ст.190 УК РК), передаёт BaigeNews.kz.

Как установил суд, полицейский, пользуясь доверием и юридической неосведомлённостью граждан, похитил 1,5 млн тенге, убедив одного из фигурантов уголовного дела, что эти деньги якобы нужны для оплаты штрафа и "решения вопроса".

На момент совершения преступления Х.Н. знал, что один из граждан находится в уязвимом психологическом состоянии, и использовал это в своих интересах. Фактически средства ушли в карман сотрудника.

Подсудимый признал свою вину, выразил раскаяние и полностью возместил ущерб.

Учитывая смягчающие обстоятельства, в том числе наличие несовершеннолетнего ребёнка, суд назначил наказание в виде штрафа - 15 миллионов тенге, что составляет десятикратную сумму полученных денег.

Кроме того, Х.Н. пожизненно лишён права занимать должности на госслужбе, а также в квазигосударственных структурах.

Также, в соответствии с решением суда, он лишён звания капитана полиции.

Приговор пока не вступил в законную силу.