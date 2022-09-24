Капитан полиции насмерть сбил человека и сбежал в Уральске

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ДТП произошло 18 сентября, в результате которого пострадавший скончался на месте происшествия,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Виновник аварии скрылся, начато расследование по статьям "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека" и "Оставление места ДТП".

"Мы провели оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых установлено лицо, совершившее преступление. Он является нашим действующим сотрудником полиции. Hyundai, на котором совершён наезд на пешехода, водворён на штрафстоянку. Несмотря на то, что он является сотрудником, мы приняли самые жёсткие меры и водворили его в изолятор временного содержания. Мы приносим свои соболезнования семье потерпевшего", - рассказал Мирхат Аженов.

По его словам, дело находится на контроле не только руководства департамента, но и руководства МВД. По делу назначены ряд экспертиз.

"От дачи показаний он отказался. Но в совершении преступления признался. Другие моменты происшествия будут выясняться", - добавил Аженов.

Как отметили в ведомстве, за рулём автомобиля находился участковый в звании капитана полиции.