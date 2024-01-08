Капитальный ремонт ВВП аэропорта Астаны начнётся в апреле

В международном аэропорту Астаны состоялось первое совещание по проведению капитального ремонта взлётно-посадочной полосы, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие руководители госорганов в сфере гражданской авиации Казахстана, представители Службы государственной охраны и министерства иностранных дел, руководство Terminals Holding, Terminals Astana Airport Management LLP, которые взяли на себя управление аэропортом.

"Как со стороны населения, так и со стороны главы государства существует справедливая критика взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Астаны. Поэтому для нас очень важно провести полный капитальный ремонт аэродрома столичного аэропорта. В случае капитального ремонта аэродрома и взлётно-посадочной полосы транзитный потенциал аэропорта Астаны повысится, а безопасность полётов поднимется на новый уровень. Повысится техническая возможность аэропорта принимать больше грузовых рейсов", - сказал вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

Представители компании Terminals Holding отметили, что проводят интенсивную подготовку к капитальному ремонту аэродрома. Инвесторы намерены провести анализ проектно-сметной документации в январе-феврале и определить подрядчика в конце февраля и в начале марта.

По предварительным планам, к середине марта подрядчик должен мобилизовать все свои ресурсы в Астане. Если погода не подведёт, к началу апреля на аэродроме должен начаться капитальный ремонт. Он займёт 12 месяцев. Однако аэропорт продолжит работу. Взлёт и посадка могут быть ограничены только в дневное время.