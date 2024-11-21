Канжар-2024: казахстанские снайперы и миномётчики обстреляли здание в Узбекистане

Казахстанские и узбекистанские военные провели на горном полигоне "Фориш" Центрального военного округа РУ совместные тактико-специальные учения "Канжар-2024". В них приняли участие подразделения Сил специальных операций вооруженных сил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства обороны РК.

"В течение 10 дней военнослужащие двух стран проводили стрельбы из различных видов огнестрельного оружия, отрабатывали тактику ведения боя в зонах проживания условного населения. Учения начались с разработки и проведения наступательной операции. Минометные расчеты, снайперы, пулеметчики и операторы беспилотников (БПЛА) нанесли сокрушительные удары по зданиям, служившим укрытием для условного противника", - отметили в казахстанском оборонном ведомстве.

Далее сводная инженерно-саперная группа провела зачистку объектов: использовались бронетехника и специально обученные собаки.

За заключительным этапом учений наблюдали представители Министерства обороны Узбекистана, командующий войсками Центрального военного округа и заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана полковник Саят Бурбасов.

"Во время учений казахстанские и узбекские военнослужащие в тесном контакте отработали учебно-боевые задачи. Подобные мероприятия способствуют обмену опытом, приобретению и закреплению боевых навыков, слаживанию контингентов, повышению обороноспособности двух государств", – подчеркнул полковник Бурбасов.

На церемонии закрытия мероприятия была подчеркнута важность укрепления дружественных и партнерских отношений между двумя братскими странами. По итогам учений военнослужащие, продемонстрировавшие лучшие результаты, были отмечены специальными нагрудными знаками министерств обороны Казахстана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что казахстанский морской спецназ прошел специальные курсы в Азербайджане.