Каныш Тулеушин стал первым вице-министром цифрового развития

Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Тулеушин Каныш Аманбаевич назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Каныш Тулеушин родился в 1983 году в Караганде. Женат, двое сыновей.

Окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева, университет Оксфорда Брукса, а также Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах.

В 2004-2005 годах - начальник расчетно-кассового отдела, бухгалтер-операционист АО "Темірбанк".

В 2006-2007 годах - главный эксперт АО "Центр развития торговой политики" (2006-2007).

В 2007-2008 годах работал начальником управления инновационной политики департамента индустриально-инновационной политики министерства индустрии и торговли.

С 2008 по 2011 год работал заведующим сектором, консультантом, заместителем заведующего Отдела социально-экономического мониторинга администрации президента.

В 2011-2013 годах - вице-министр индустрии и новых технологий.

В 2013-2016 годах - управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

В 2016-2017 годах - председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

С 2018 года по настоящее время работал в коммерческих структурах.