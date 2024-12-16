Депутаты Бундестага проголосовали за роспуск правительства Германии, в стране скоро пройдут досрочные выборы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

В общей сложности в голосовании по вопросу о доверии правительству приняли участие 733 депутата Бундестага. Перед началом голосования канцлер Олаф Шольц и лидеры парламентских партий обменялись обвинениями в адрес друг друга.

В частности, лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что после правления "светофорной коалиции" немцам "придётся нести основную тяжесть ущерба ещё несколько десятилетий".

В итоге 394 депутата (требовалось как минимум 367 голосов) проголосовали за роспуск правительства и проведение новых выборов — они, по всей видимости, пройдут 23 февраля следующего года.

Соответствующее решение в течение трех недель должен утвердить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Он также может отказаться от этого шага, оставив Шольца руководить страной в формате правительства меньшинства, однако такой исход, по оценкам политических аналитиков, маловероятен.

Вопрос доверия канцлеры Германии поднимали уже пять раз в истории. Например, в 1972 году Вилли Брандт использовал этот инструмент для назначения новых выборов, после которых его партия достигла рекордных результатов. В 2005 году Герхард Шрёдер аналогично инициировал выборы, которые привели к смене власти в пользу Ангелы Меркель.