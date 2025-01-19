В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что перемирие в секторе Газа началось с 11:15 по местному времени (14:15 по времени Астаны) в воскресенье. Это произошло после того, как группировка ХАМАС передала Израилю имена трех заложниц, которых она планирует освободить сегодня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое должно было наступить в 8:30 утра в воскресенье, началось с почти трехчасовым опозданием.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии не прекращать огонь, пока палестинская группировка не сообщит имена тех трех заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.

ХАМАС передал Тель-Авиву имена 30 подлежащих обмену заложников из 33, сославшись на "технические трудности". При этом радикальная группировка подчеркнула, что "подтверждает свои обязательства в рамках мирного соглашения".

Напомним, всего в рамках перемирия будут освобождены 33 израильских заложника. Как ожидается, оставшихся будут освобождать группами каждую субботу до истечения 42-дневного перемирия.

В свою очередь, Израиль, как ожидается, освободит в общей сложности 1904 палестинских заключённых. В их число входят 737 задержанных и заключённых по соображениям безопасности, в том числе террористы, отбывающие пожизненное заключение за убийство, среди которых члены ХАМАС, Палестинского исламского джихада и ФАТХ, а также женщины и дети, содержащиеся в израильских тюрьмах.

Израиль также освободит 1167 палестинцев, задержанных в секторе Газа во время наземного наступления Армии обороны Израиля, которые не участвовали в кровавом нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Боевые действия в секторе Газа начались после нападения боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого погибли около 1200 человек, ещё 250 были захвачены в заложники и удерживаются в Газе.

Израиль в ответ начал операцию "Железные мечи", жертвами которой, по данным Минздрава Газы, подконтрольного ХАМАС, стали более 46 000 палестинцев. При этом местные чиновники не делают различий между мирными жителями и боевиками, но заявляют, что женщины и дети составляют более половины погибших.