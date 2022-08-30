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"Канело" высказался о своем отношении к Головкину
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль "Канело" Альварес, рассказал, как поражение от Дмитрия Бивола в мае этого года, а также напряжённые отношения с GGG повлияют на его грядущее выступление, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Моя голова очень крепкая. Я не просто так дошёл до этого уровня. Я рассматриваю (своё поражение в прошлом бою - Авт.) как мотивацию, и я готов к третьему поединку (с Головкиным - Авт.). Что касается нашей с Головкиным ненависти друг к другу. Конечно, на ринге она сохраняется, но при этом вы должны действовать разумно и правильно. Эта энергия остается с тобой, - поделился с Fighhype.com "Канело".
Головкин оценил свои шансы нокаутировать "Канело".
Ранее Геннадий Головкин прокомментировал нападки со стороны мексиканца перед их третьим боем за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Казахстанец заявил, что "Канело" разочаровал его, потому что не вырос как профессиональный спортсмен.
Напомним, что финал трилогии Головкина и Альвареса пройдёт на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 17 сентября.
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