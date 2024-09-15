Канело одолел Эдгара Берлангу и сохранил свои титулы

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии шоу чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во второй средней весовой категории звёздный мексиканец Сауль "Канело" Альварес провёл защиту своих титулов против американца Эдгара Берланги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Альвареса единогласным решением судей. Канело сохранил чемпионские титулы.

"Пусть Берланга продолжает. Он хороший боксёр. Продолжай работать, тренироваться, драться — и ты станешь чемпионом. Мне говорили, что я дерусь только с ветеранами. Они всегда говорят. Но сейчас я лучший боксёр мира. И я мексиканец!" — сказал Альварес в интервью на ринге после боя.

Напомним, первоначально на кону этого поединка должен был стоять титул абсолютного чемпиона мира, но недавно Альварес был лишён пояса IBF за отказ проводить защиту против обязательного претендента Уильяма Скалла.