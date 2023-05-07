Канело не смог нокаутировать "Гориллу"

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Сауль "Канело" Альварес впервые за 12 лет выступил у себя на родине, в Мексике. В Гвадалахаре решением судей он победил британца Джона Райдера по прозвищу Горилла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Канело защитил звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Но что самое интересное, так это то, что Канело был освистан в последнем раунде.

Как сообщает Сhampionat, с первых секунд Канело захватил центр ринга, стараясь ловить соперника своими знаменитыми боковыми ударами. Райдер старался отвечать и даже пару раз зажал мексиканца у канатов, но инициатива оставалась в руках Альвареса.

Казалось, что претенденту нечего предложить чемпиону: чаще всего Джон находился в позиции обороняющегося, стремясь лишь минимизировать ущерб. Сауль спокойно делал свою работу и набирал очки, практически не пропуская в ответ.

Лицо Райдера к пятому раунду оказалось серьёзно повреждено. Кстати, Канело регулярно пробивал и в корпус, из-за чего претендент постепенно замедлялся.

Нокдаун, в который чемпион мощной двойкой отправил своего соперника, не удивил — всё к этому шло. Но британец сумел дотерпеть до перерыва, тем более что Сауль не стремился форсировать события.

Зато в следующей трёхминутке Джон сумел набросать несколько хороших ударов сквозь защиту мексиканца, вернув уверенность в себе.

Впрочем, в концовке восьмого раунда боксёр по прозвищу Горилла снова улетел в нокдаун — и опять поднялся.

В девятом раунде пошла рубка: Канело непривычно пропускал, хотя его удары всё равно были сильнее и точнее.

Райдер, хотя дважды падал ранее, сохранил немало сил. Британец легче двигался и стремился работать сериями, но этого было недостаточно, чтобы переломить ход поединка.

По итогам 12 раундов Альварес заслуженно победил единогласным решением судей, но так и не смог отправить соперника в нокаут.