Канело и Головкин получили вызов от чемпиона мира

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Чемпион мира WBC в среднем весе Джермалл Чарло заявил, что готов подраться с любым из топовых боксеров своего дивизиона, а также на категорию выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На радаре Чарло — такие бойцы, как Деметриус Андраде, Сауль "Канело" Альварес и Геннадий Головкин.

"Я готовлюсь к бою против Андраде. Также скоро я должен буду подраться с "Канело". И если Головкин проснётся и соберётся снова драться, то я и с ним сражусь. Для меня нет ограничений. Я не просто так являюсь чемпионом, — заявил в беседе с американскими журналистами Джермалл.

Отметим, что Джермалл Чарло уже продолжительное время не выходил на ринг. Его последний на сегодняшний день бой состоялся в июне 2021 года, в нем он единогласным решением судей победил Хуана Масиаса Монтьеля из Мексики.