Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях

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Американский рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером после того, как немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Аdidas разорвал с ним контракт. До этого свой контракт с Йе разорвал модный Дом Balenciaga, следующим стал Vogue. Сейчас состояние музыканта оценивается в 400 миллионов долларов, в то время как весной оно составляло два миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Известия.

Компания решила разорвать соглашение с музыкантом из-за потока критических замечаний в свой адрес, которые обрушились на бренд после скандального поведения рэпера.

В частности, Уэст опубликовал антисемитские высказывания в Instagram и Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы в обеих социальных сетях. Исполнитель разместил скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял коллегу в том, что им якобы управляют евреи.

В этот же день Adidas официально подтвердил расторжение контракта с Уэстом. Так, бренд прекращает производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту.

По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy приносит бренду до восемь процентов выручки При этом только на фоне слухов о разрыве партнёрства с певцом акции Adidas подешевели на 3,2 процента опустившись до минимума с апреля 2016 года.