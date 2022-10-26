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  • Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях
bbc.com Сегодня, 08:58
119
Фото: bbc.com

Канье Уэст перестал быть миллиардером после постов в соцсетях

Американский рэпер Канье Уэст перестал быть миллиардером после того, как немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Аdidas разорвал с ним контракт. До этого свой контракт с Йе разорвал модный Дом Balenciaga, следующим стал Vogue. Сейчас состояние музыканта оценивается в 400 миллионов долларов, в то время как весной оно составляло два миллиарда долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Известия

Компания решила разорвать соглашение с музыкантом из-за потока критических замечаний в свой адрес, которые обрушились на бренд после скандального поведения рэпера.

В частности, Уэст опубликовал антисемитские высказывания в Instagram и Twitter, после чего его аккаунты были заблокированы в обеих социальных сетях. Исполнитель разместил скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял коллегу в том, что им якобы управляют евреи.

В этот же день Adidas официально подтвердил расторжение контракта с Уэстом. Так, бренд прекращает производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту.

По подсчетам аналитиков, линейка кроссовок Yeezy приносит бренду до восемь процентов выручки При этом только на фоне слухов о разрыве партнёрства с певцом акции Adidas подешевели на 3,2 процента опустившись до минимума с апреля 2016 года.

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#шоу-бизнес #скандал #Instagram
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:58
119
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