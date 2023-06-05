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Сегодня, 15:15
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Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами
Канье Уэст и его новоиспеченная супруга вышли на публику в весьма необычных нарядах, передаёт BaigeNews.kz.
Певец был одет в футболку с наплечниками и обтягивающих лосинах. Его возлюбленная Бьянка Сенсори облачилась в черное платье-футляр и с ног до головы была обтянута капроновой тканью.
Отметим, Канье Уэст женился на дизайнере Yeezy Бьянке Сенсори на частной церемонии. Источники, связанные с парой, сообщили, что рэпер недавно связал себя узами брака с Бьянкой на частной церемонии. К слову, они не подали свидетельство о браке.
Напомним, в 2013 году Канье Уэст выступал на свадьбе внука Назарбаева Айсултана и получил $3 миллиона за выступление.
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