Канье Уэст и его новая жена шокировали публику своими нарядами

Канье Уэст и его новоиспеченная супруга вышли на публику в весьма необычных нарядах, передаёт BaigeNews.kz.

Певец был одет в футболку с наплечниками и обтягивающих лосинах. Его возлюбленная Бьянка Сенсори облачилась в черное платье-футляр и с ног до головы была обтянута капроновой тканью.

Отметим, Канье Уэст женился на дизайнере Yeezy Бьянке Сенсори на частной церемонии. Источники, связанные с парой, сообщили, что рэпер недавно связал себя узами брака с Бьянкой на частной церемонии. К слову, они не подали свидетельство о браке.

Напомним, в 2013 году Канье Уэст выступал на свадьбе внука Назарбаева Айсултана и получил $3 миллиона за выступление.