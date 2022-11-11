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Кандидаты Турсынбекова и Кажыкен обменялись колкостями
Кандидаты в президенты Мейрам Кажыкен и Салтанат Турсынбекова задали друг другу вопросы на теледебатах, передаёт BaigeNews.kz.
"Волей судьбы или по жребию мы оказались рядом. Поэтому я хочу задать вопрос вам. В вашей программе нет ни теории, ни практики, при этом много популизма. Вы предлагаете увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Как это возможно? Вероятно мне это пригодится в будущем", - спросил Мейрам Кажыкен Салтанат Турсынбекову.
Салтанат Турсынбекова ответила, что она правозащитник и в её программе всё конкретно написано.
"Что касается прожиточного минимума, естественно, это вопрос не праздный, его сегодня и сейчас мы не сможем решить. Каждое предложение, которое излагается в нашей программе, любого кандидата, этот вопрос будет глубоко продумываться с точки зрения нынешней ситуации в Казахстане, но прожиточный минимум на сегодняшний день вы видите, что от него формируется стипендия, от него формируется пенсия. На сегодня от него формируется практически потребительская корзина любого казахстанца. И если вы обратитесь в любую семью сегодня, закредитованным, семью, которая не может дальше жить, вопрос ведь не в том, какой мы механизм сейчас изберём. Мы 30 лет навешивали ярмо на наше население. И сегодня всем экономистам, как вы, практикам, финансистам, нам уже пора сесть за стол. В который раз мы пересматриваем потребительскую корзину, которая сегодня состоит всего из 43 продуктов. И это опять таки зависит от прожиточного минимума. Да, нужно изучать минимальные стандарты, да, нужно изучать сегодня финансовое состояние нашей страны", - ответила она.
В свою очередь она задала вопрос оппоненту.
"Господин Кажыкен, вот вроде бы я многих знаю здесь стоящих наших кандидатов. Но о вас очень мало что известно. Ну и ваша компания очень невзрачная. Вы кто, господин, мистер Кажыкен? И кто за вами стоит? Можно узнать?" - спросила Салтанат Турсынбекова.
Он ответил, что его знают коллеги, в том числе и зарубежные по публикациям, по участию в научных конференциях.
"В своей среде, среди профессионалов я известен. Что касается теории, вы мне сказали о теории. Вообще, теоретик, экономисты-теоретики в основном – лауреаты Нобелевской премии. Что касается вопроса, кто за мной стоит – за мной стоят профсоюзы. Они меня выдвинули. Их, вот тех, кто меня выдвигал и кто просил меня пойти в пул президентов. Один миллион 100 тысяч человек. И их доверие я должен оправдать. Однозначно. Возможно, они меня выдвинули, потому что мы вместе с ними занимались и МЗП, методикой расчёта", - сказал Мейрам Кажыкен.
"И не достигли", - сказала Салтанат Турсынбекова.
Мейрам Кажыкен с ней не согласился.
"Достигли. Кстати, благодаря, возможно, нашему давлению и нашей настойчивости, сегодня министерство и правительство сегодня создали рабочую группу по методике. Кстати говоря, мы в прошлом году проводили за счёт профсоюзов исследование, которое предоставили правительству, правительство прошло куда-то в корзину сложило и выбросило. А МЗП сегодня не 60 тысяч тенге по расчётам, а 120 тысяч тенге. То есть, методика есть. Профсоюзы предлагают методы. Но, к сожалению, правительство до сих пор даже не обратилось к нам за помощью, за компетентной помощью. Могли бы сказать – вы же в прошлом году методику разработали, давайте мы не будем народа деньги тратить, возьмём вашу методику. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Профсоюзы – сила, профсоюзы компетентны, они могут изменить. Я рад, что они меня выдвинули в президенты", - ответил Мейрам Кажыкен.
В прямом эфире телеканала "Хабар" проходят телевизионные дебаты кандидатов в президенты РК и/или их доверенных лиц, организованные Центральной избирательной комиссией Казахстана. В дебатах участвуют все кандидаты, за исключением действующего президента Касым-Жомарта Токаева. Его представляет спикер мажилиса – председатель партии Amanat Ерлан Кошанов.
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