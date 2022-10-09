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  • Кандидатуру Жигули Дайрабаева признали соответствующей требованиям закона
facebook.com Вчера, 11:56
462
Фото: facebook.com

Кандидатуру Жигули Дайрабаева признали соответствующей требованиям закона

Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в президенты РК Жигули Дайрабаев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в РК", передает BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2 , пункта 6 и статьи 56 Конституционного закона РК Центральная избирательная комиссия постановляет, что кандидат в президенты РК Жигули Дайрабаев Молдакалыкович соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК "О выборах в РК", — говорится в сообщении ЦИК РК.

Жигули Дайрабаеву выдадут необходимое количество подписных листов для сбора подписей в свою поддержку.

Ранее сообщалось о том, что кандидатуры Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям закона.

Кроме того, кандидат в президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден подала документы в ЦИК РК.

Напомним, каждый кандидат в президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Выборы  пройдут  20 ноября.

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#выборы президента
Журналист
Вчера, 11:56
462
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