Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat

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На заседании обновлённого парламента Касым-Жомарт Токаев напомнил, что отныне в Казахстане кандидатуру премьер-министра предлагает политическая партия, одержала победу на выборах, передаёт BaigeNews.kz.

"Я говорил о том, что одержавшая победу на выборах партия имеет право предложить главе государства кандидатуру на пост премьер-министра. Таким образом эта партия примет на себя политическую ответственность, что еще раз подтверждает формулу "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", - сообщил президент.

Он поручил новому правительству реализовать ряд социально-экономических реформ.

Глава государства отметил, что в будущем целесообразно предусмотреть привлечение представителей различных политических партий на руководящие должности в правительстве и акиматах. Он предложил политическим партиям сформировать кадровый резерв. Это позволит придать новый импульс взаимодействию между представительной и исполнительной властью, считает Токаев.

"Теперь правительство действительно станет подотчетным. В этом контексте одних только профессиональных познаний министрам не будет достаточно. Они должны будут уметь грамотно и компетентно отстаивать свои интересы и позиции перед парламентом, четко и ясно доводить свои мысли до общества. Сейчас открывается хорошая возможность открыто констатировать ошибки в работе правительства, а также помочь исправить и устранить их. Эту возможность следует правильно использовать в интересах народа. Парламент также должен быть максимально открытым в своей работе", - сказал президент.

Он отметил, что заседания законодательного органа транслируются в интернете. Такая практика хорошо себя зарекомендовала, эфиры востребованы у журналистов и широкой аудитории.

"Считаю, что следует также запустить трансляции пленарных заседаний Парламента по особенно важным общественным темам в прямом эфире государственного информационного телеканала. У граждан появится больше возможностей, чтобы увидеть в деле избранных ими депутатов.Дискуссии в Парламенте приобретут по-настоящему общенациональный охват. В целом, данный формат будет содействовать формированию новых стандартов публичной политики, развитию культуры диалога в обществе", - подчеркнул глава государства.

Обращаясь к новому парламенту, Токаев сказал, что депутатское кресло – это не большая должность, а высокая ответственность и большие обязательства.

"Вы избраны народом. Граждане доверяют вам и связывают с вами большие надежды. На нас возложена огромная ответственность. Это ответственность перед прошлым и будущим нашей страны. В каком государстве будет жить следующее поколение, напрямую будет зависеть от принимаемых нами решений. У нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана. Ее невозможно достичь за один день. Нам предстоит показать такие качества, как трудолюбие, целеустремленность, профессионализм, знания, дисциплину и патриотизм. Интересы нации и государства должны быть превыше всего", - сообщил президент.

Для развития общества необходимо разнообразие мнений, отметил он.