Кандидатура Олжаса Бектенова была неожиданной, но в ней есть глубинная логика - депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Никита Шаталов рассказал, почему кандидатура Олжаса Бектенова на пост главы кабмина является наиболее подходящей, передаёт BaigeNews.kz.

"Мажилис проголосовал за назначение Олжаса Бектенова премьер-министром. Для всех эта кандидатура на пост руководителя кабмина была неожиданной, но в ней есть глубинная логика, которая касается проведения реформ в экономике. Исторически так сложилось, что на протяжении долгого времени на место премьера у нас приходили первые заместители предшественников. Так руководителем правительства стал и сам Касым-Жомарт Токаев 23 года назад, потом Тасмагамбетов и так далее. Исключением было лишь возвращение Масимова после Серика Ахметова. На каком-то этапе это позволяло сохранять преемственность, но в последние годы стало, скорее, отягощением", - написал депутат.

По его словам, экс-заместители тянули за собой все ошибки предшественников, потому что на них лежал тот же груз ответственности, и не могли публично о них говорить или начинать исправлять.

"Смаилов тоже после январских событий стал премьер-министром в том числе и согласно такой логике. На его долю, безусловно, выпали и тяжелые испытания: инфраструктурный кризис, военный конфликт в регионе и последствия санкционной войны. Но и достижением правительства Смаилова стало "обеспечение макроэкономической стабильности", то есть сохранение темпов экономического роста, борьба с инфляцией и пожаротушение в разных отраслях. Структурных изменений не было, готовности на них – тоже. Эта претензия регулярно звучала в парламенте. Необходимость смены премьера (и, я полагаю, части министров, которых мы как депутаты ждем в профильных комитетах) как раз и объясняется необходимостью сформировать долгосрочную стратегию изменений в экономической политике", - отметил он.

Президент, говоря об отставке Смаилова, сказал об этом прямо: общество ждет перемен.

"Сильных провалов не было, но и обеспечить устойчивую динамику также не получилось. Новому премьеру одной рукой нужно наводить порядок, другой – создавать правовые и инфраструктурные условия для развития промышленности, предпринимательства в целом. Именно этим необходимо будет заниматься премьеру Бектенову, выдвинутому нашей партией и утвержденному Мажилисом.

Олжас Абаевич работал в регионе, отвечал за экономику и государственные закупки, глубоко погружен в ситуацию с теневой стороной нашего госуправления – коррупцией. И он не был членом предыдущих составов правительства, а значит, чисто по-человечески сможет провести аудит принятых решений. Кабмин усилили после сентябрьского послания, Бектенов сам превратил АП в "политический штаб" президента, чтобы убрать дублирование функций. И вся полнота ответственности за исполнение президентских поручений, нашей партийной программы сейчас лежит на правительстве, новый состав которого Казахстан узнает сегодня", - резюмировал Никита Шаталов.