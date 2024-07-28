Кандидату Трампа в вице-президенты пришлось объясняться за слова о "бездетных кошатницах"

Кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей Ди Вэнс объяснился по поводу собственных высказываний, сделанных в 2021 году и наделавших на этой неделе много шума, в которых он назвал политиков-демократов "кучкой бездетных кошатниц с несчастной жизнью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Высказывания 39-летнего республиканца подверглись острой критике, в том числе от голливудской звезды Дженнифер Энистон, которая и запостила изначальное интервью Вэнса от 2021 года.

"Очевидно, что это был саркастический комментарий. Люди слишком много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал", — объяснил Вэнс консервативной телеведущей Мегин Келли.

"Суть того, что я сказал, Мегин, — извините, это правда", — добавил он.

По словам Вэнса, он не критикует людей, у которых нет детей.

"Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской", — сказал он на "Шоу Мегин Келли".

"Простая мысль, которую я пытался донести — это то, что рождение детей, становление отцом, матерью, действительно меняет перспективу довольно серьезным образом, — отметил Вэнс. — Я утверждаю, что все наше общество стало скептически и даже с ненавистью относиться к идее иметь детей".

В оригинальном интервью 2021 года, которое он дал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, Вэнс задался вопросом, почему у некоторых высокопоставленных политиков-демократов нет детей. Среди них он назвал Камалу Харрис, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах, которая воспитывает двоих детей своего мужа Дага Эмхоффа.

"Все будущее демократов контролируется людьми без детей, — сказал три года назад Вэнс. — Какой смысл в том, что мы передали нашу страну в руки людей, которые действительно не имеют в ее будущем прямого интереса?"

Вэнс добавил, что США руководит "кучка бездетных кошатниц, живущих несчастной жизнью из-за выбора, который они сделали, и поэтому они хотят сделать несчастной и остальную страну".

В интервью Мегин Келли Вэнс объяснил: "Я желаю Камале Харрис, ее приемным детям и всей ее семье всего самого лучшего. Дело не в том, что она хуже. Дело в том, что ее партия проводит политику, которая в корне противоречит интересам детей".

Вэнс после своего первоначального интервью в 2021 году объяснял, что его критика не направлена против тех, кто не может иметь детей по биологическим или медицинским причинам.

55-летняя звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая открыто говорила о своих трудностях с попытками забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), первой обрушилась на Вэнса за его комментарии.

"Я действительно не могу поверить, что это исходит от потенциального вице-президента США", — сказала она.

"Все, что я могу сказать, — господин Вэнс, я молюсь, чтобы вашей дочери посчастливилось когда-нибудь родить собственных детей", — добавила она.

У Венса есть двухлетняя дочь и двое сыновей.

"Я надеюсь, что ей не придется обращаться к помощи ЭКО, — написала Энистон. — Потому что вы пытаетесь отобрать у нее и это".

К слову, в прошлом месяце Вэнс проголосовал за блокирование предложенного демократами закона о гарантировании доступа к ЭКО по всей стране.