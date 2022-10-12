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Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка Вчера, 18:00
357

Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка

В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание лингвистической комиссии, определявшей свободно ли кандидат в президенты Жуматай Алиев владеет государственным языком, передаёт BaigeNews,kz.

Экзамен проведён в три этапа: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После комиссия обсудила ответы кандидата и подвела итоги.

Результаты заседания озвучил председатель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Письменное задание было на тему "Түркістан – ер түріктің бесігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из поэмы Мукагали Макатаева "Аққулар ұйықтағанда". Третьим заданием было публичное выступление на тему "Адал еңбек – игілік көзі".

Лингвистическая комиссия большинством голосов при двух воздержавшихся приняла решение о том, что кандидат в президенты РК Жуматай Алиев владеет государственным языком.

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#ЦИК #выборы #казахский язык #кандидат
Журналист
Вчера, 18:00
357
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