Кандидата Жуматая Алиева проверили на знание казахского языка

Экзамен проведён в три этапа: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После комиссия обсудила ответы кандидата и подвела итоги.

Результаты заседания озвучил председатель лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Письменное задание было на тему "Түркістан – ер түріктің бесігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из поэмы Мукагали Макатаева "Аққулар ұйықтағанда". Третьим заданием было публичное выступление на тему "Адал еңбек – игілік көзі".

Лингвистическая комиссия большинством голосов при двух воздержавшихся приняла решение о том, что кандидат в президенты РК Жуматай Алиев владеет государственным языком.