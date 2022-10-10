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  • Кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева проверили на знание казахского языка - ЦИК
Facebook.com/Нурлан Ауесбаев Сегодня, 14:52
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Фото: Facebook.com/Нурлан Ауесбаев

Кандидата в президенты Нурлана Ауесбаева проверили на знание казахского языка - ЦИК

Члены Центральной избирательной комиссии приняли экзамен у кандидата в президенты Казахстана Нурлана Ауесбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

В понедельник, 10 октября состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидата от Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева.

Лингвистическая комиссия определила факт свободного владения государственным языком по трём направлениям: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление кандидата на выбранную тему.

"Темой сочинения кандидата была "Түркістан – ер түріктің бесігі". Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании прочитал отрывок из романа Ж.Аймауытулы "Ақбілек". Третьим заданием стало выступление на тему "Ана тілім – асыл қазынам". По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич свободно владеет государственным языком", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, ранее экзамен на знание государственного языка сдали Мейрам Кажыкен, Жигули Дайрабаев. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не будет сдавать экзамен на свободное владение государственным языком, согласно Конституционному закону "О выборах в Республике Казахстан". 

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#ЦИК #казахский язык #кандидат
Журналист
Сегодня, 14:52
291
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