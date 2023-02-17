Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети

Тиктокера и потенциального депутата Солтангазы Толегена, выдвинувшего свою кандидатуру в маслихат Павлодарской области оштрафовали за нецензурную брань в социальной сети Tik-Tok, передаёт BaigeNews.kz. В МВД сообщили, что любителя крепкого словца полицейские заметили во время мониторинга социальных сетей. Однако в своем релизе полицейские называют его просто сельчанином.

"Павлодарскими полицейскими выявлен факт выхода в прямой эфир жителя села Новоямышево, где в своей речи он использовал нецензурные выражения. За совершение мелкого хулиганства, в отношении 24-летнего нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материал рассмотрен в суде, сельчанин оштрафован на 10 МРП", – рассказал начальник ОП Павлодарского района Дулат Токенов.

С начала года полицейскими региона пресечено порядка 140 фактов мелкого хулиганства, где граждане пренебрегли законом, нарушили общественный порядок и спокойствие других граждан.