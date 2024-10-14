Кандидата в акимы оштрафовали за нарушение предвыборной агитации

В Меркенском районном суде рассмотрели административное дело в отношении кандидата на должность акима сельского округа за проведение предвыборной агитации в период её запрета, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что гражданин Б., нарушив нормы избирательного законодательства, 20 августа 2024 года проводил агитационные мероприятия на территории торгового центра, то есть до окончания регистрации кандидатов. Эта процедура завершалась только 25 августа.

В суде Б. вину не признал и пояснил, что выдвинул свою кандидатуру самостоятельно, не был зарегистрирован по партийным спискам, что, по его мнению, не обязывало его соблюдать сроки агитации.

Доверенное лицо кандидата пояснило, что в день инцидента Б. не проводил агитацию, а он перевёл присутствующим его слова на русский язык.

В ходе судебного разбирательства исследованы видеоматериал, подтверждающий факт проведения агитации, показания свидетелей и другие доказательства.

Суд признал действия Б. незаконными. На него наложен административный штраф в размере 55 тысяч тенге. Постановление вступило в законную силу.